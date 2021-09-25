خبر سارّ من وزير الصحة للمرضى!

وأضاف أن المنظمات والجهات الدولية ابدت كامل الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب. ادوية السرطان والامراض المستعصية لمرضى وزارة الصحة، لقاحات، ادوية امراض مزمنة لمراكز الرعاية الاولية، فيول للمستشفيات الحكومية، هذا جزء مما هو آت. هذا لن يحل المشكلة جذريًا، لكنه يخفف، بانتظار ايجاد الحلول.