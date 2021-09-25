لبنان

خبر سارّ من وزير الصحة للمرضى!

Lebanon 24
25-09-2021 | 00:55
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كشف وزير الصحة فراس الأبيض، عبر توتير، أن "لقاءات مكثفة جرت هذا الاسبوع مع الاطراف المتعددة لمعضلة الدواء لايجاد حلول عاجلة للنقص الحاد"، مشيرا الى ان الجميع يظهر رغبة بالتعاون وجدية في نقاش المخارج المطلوبة وهذا جيد، بالتوازي، يبدأ الاسبوع القادم البحث في مشاكل الاستشفاء مع الاطراف المعنية، فلنأمل ان نشهد تجاوبًا مماثلًا.
 
وأضاف أن المنظمات والجهات الدولية ابدت كامل الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب. ادوية السرطان والامراض المستعصية لمرضى وزارة الصحة، لقاحات، ادوية امراض مزمنة لمراكز الرعاية الاولية، فيول للمستشفيات الحكومية، هذا جزء مما هو آت. هذا لن يحل المشكلة جذريًا، لكنه يخفف، بانتظار ايجاد الحلول.
 

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