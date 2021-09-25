عبد اللهيان في بيروت: أبواب طهران مفتوحة

يزور وزير الخارجية الإيراني امير عبد اللهيان بيروت في الايام القليلة المقبلة مع ترجيح مصادر متابعة أن تكون الزيارة مطلع الاسبوع المقبل. وبحسب المعلومات فإن عبد اللهيان سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة عبد اللهيان إلى بيروت تأتي في سياق جولته في المنطقة بعد الانتخابات الرئاسية في طهران وتشكيل الرئيس إبراهيم رئيسي للحكومة الجديدة. ورأت المصادر ان زيارة عبد اللهيان التي لا يجوز حصرها أو ربطها بالوقود الإيراني الذي يصل تباعا إلى لبنان من إيران عبر سوريا، سوف يؤكد خلالها الوزير الإيراني استعداد بلاده لمساعدة لبنان ودعمه في اي وقت وأن أبواب طهران مفتوحة أمام الحكومة اللبنانية فضلا عن أهمية المحافظة على الاستقرار في هذا البلد.

وتجدر الإشارة إلى أن قوى سياسية محلية تعول على اللقاءات السعودية - الإيرانية وتأمل أن تنعكس عطفا، على المفاوضات الإيرانية - الاميركية، ايجابا على لبنان.