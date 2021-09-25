زحلة: مشاورات لقيام تحالفات انتخابية واسعة

تتجه بعض القوى السياسية الى فتح مجال التفاوض الواسع مع شخصيات وقوى متعددة لعقد تحالف انتخابي واسع يمكّنها من خوض الانتخابات النيابية بشكل متكافئ.وفي ما يتعلق بتحالف التيار الوطني الحر وحزب الله الذي حسم في زحلة، هناك مشاورات حول امكانية ضم قوى اخرى او شخصيات او زعامات محلية اليه، لكن المشكلة تبقى بحسب المعنيين بأن القانون الحالي لا يعطي فرصة لاي شخصيات غير حزبية، حيث ستجد الشخصيات المستقلة نفسها مجرد رافعة لزيادة حواصل اللوائح الحزبية،فيما فرص المرشح الحزبي بالفوز ستكون اعلى بكثير.