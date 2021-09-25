لبنان

حزب الله منزعج من حليف الحليف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-09-2021 | 02:15
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تبدي اوساط قيادية في حزب الله انزعاجا شديدا من  تصريحات احد الزعماء المتحالفين مع احد ابرز حلفائه، وهي مواقف حافلة بالانتقادات للحزب وادائه.
وقالت مصادر مطلعة" ان الحزب تعاطى خلال المرحلة الماضية مع هذه الشخصية بالذات باعتبارها  شخصية حليفة، لكن ان تصل الامور الى هذا الحد من الانتقاد من اجل الكسب الانتخابي فهذا امر غير مقبول".
وتوقعت المصادر "ان تترك هذه المواقف اثرها على العلاقة بين الطرفين، في حال لم يبادر الحليف الاساسي الى معالجة الموضوع".

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