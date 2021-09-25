هذا ما قاله البراكس عن رفع الدعم عن البنزين

غرّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"لا يمكن رفع الدعم عن البنزين ووصول سعر الصفيحة لاكثر من ٢٠٠ الف والابقاء على عمولة المحطة ٦ الاف ليرة.نتابع مع المعنيين للحل ولكننا لن نقبل بهذا الوضع بعد الان.تفهمنا لحساسية الوضع العام وقبولنا مرغمين بالخسائر، لا يعني اننا لا نستطيع رفضه والتصرف على هذا الاساس في المستقبل".