هذا ما قاله البراكس عن رفع الدعم عن البنزين

لا يمكن رفع الدعم عن البنزين ووصول سعر الصفيحة لاكثر من ٢٠٠ الف والابقاء على عمولة المحطة ٦ الاف ليرة.
نتابع مع المعنيين للحل ولكننا لن نقبل بهذا الوضع بعد الان.
تفهمنا لحساسية الوضع العام وقبولنا مرغمين بالخسائر، لا يعني اننا لا نستطيع رفضه والتصرف على هذا الاساس في المستقبل.
— Georges Brax (@brax_georges) September 25, 2021
لا يمكن رفع الدعم عن البنزين ووصول سعر الصفيحة لاكثر من ٢٠٠ الف والابقاء على عمولة المحطة ٦ الاف ليرة.
نتابع مع المعنيين للحل ولكننا لن نقبل بهذا الوضع بعد الان.
تفهمنا لحساسية الوضع العام وقبولنا مرغمين بالخسائر، لا يعني اننا لا نستطيع رفضه والتصرف على هذا الاساس في المستقبل.