لبنان

قامت وابنتها بأعمال نصب واحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

Lebanon 24
25-09-2021 | 03:08
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:
                                                                                            
بتاريخ 16-9-2021، وردَ الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدّمة من مواطن ضد مجهولين بجرم نصب واحتيال.

باستماع افادة المدعي، صرح انه منذ حوالي السنة تعرف اليه احدى المواطنات التي تحمل الجنسية الإيطالية، واوهمته انها بإمكانها تأمين سفر له الى إيطاليا، واستحصلت منه على مبالغ ماليّة عدّة. وبعد تحديد موعد السفر، ابلغته بتعذر الحضور الى لبنان لنقله وعائلته الى إيطاليا بسبب وفاة شقيقها في لندن.

بتاريخ 23-9-2021 وفي مدينة صور، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها المكتب المذكور، تمكّنت عناصره من توقيف كل من:

م. م. (مواليد عام 1967، لبنانية) وابنتها -ش. ح. (مواليد عام 1997، لبنانية)
بالتحقيق معهما، اعترفت (م. م.) بأنها كانت مقيمة في إيطاليا، وحضرت الى لبنان في العام 2019، وبقيامها بإيهام ضحاياها بأن زوجها ضابط، وهي باستطاعتها مساعدتهم في السفر وتأمين عمل لهم في البلد المذكور، وباستحصالها منهم على مبالغ مالية نقداً او عبر حوالات مالية باسم ابنتها الثانية المقيمة في الخارج (تم تعميم بلاغ بحث وتحر بحقها) وبأسماء اشخاص مقيمين في لبنان.

كما اعترفت ابنتها (ش. ح.) باستغلال أحدهم لقبض حوالات مالية على اسمه لصالح والدتها، وبإقدامها على الاستحصال على مبالغ مالية من قبل أحد الأشخاص من خلال الارتباط به، وبالكشف على هاتفهما تبين وجود صور لـ: حوالات مالية وجوازات سفر.

تم التعرف عليهما من قبل عدد من الاشخاص الذين وقعوا ضحية اعمالهما، واتخذوا بحقهما صفة الادعاء الشخصي.

لذلك، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز المكتب المذكور، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر– بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
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