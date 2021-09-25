لبنان

شوارع في طرابلس خالية من السيارات (صور)

Lebanon 24
25-09-2021 | 03:12
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لوحظ صباح اليوم، أن طريق رفاعية في طرابلس وصولاً لمفرق بارود بإتجاه شارع العجزة حتى الخناق في أبي سمراء خالية من السيارات.
 
 
 
 
 
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