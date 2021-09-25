لبنان

وعد من وزير الاقتصاد للبنانيين... وهذا ما قاله عن انخفاض الاسعار

Lebanon 24
25-09-2021 | 03:21
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شدد وزير الاقتصاد أمين سلام على "همية القيام بالاصلاحات المطلوبة"، وقال انه "في وزارة الاقتصاد سيعمل جاهدا لتخفيض الاسعار، ووعد الشعب اللبناني بالقيام بما هو مطلوب منه لإيصال لبنان الى بر الامان".
 
وأشار في حديثٍ لـ"صوت لبنان" إلى أنه "تم التفاهم على آلية متبعة لانتشال لبنان مما يتخبط فيه، وكل مخالف سوف نقوم بمعاقبته"، وأضاف انه بالرغم من ارتفاع سعر المحروقات، فإن انخفاض الدولار سيخلق توازنا معينا ما سيؤدي الى انخفاض في الاسعار، لافتاً الى انهم بصدد القيام بورشة عمل كبيرة لانقاذ الموقف.

ولفت إلى ان "المواطن يرزح تحت اعباء المشاكل والمطلوب الحل ونعتمد الدقة في عملية تسريع وتيرة خفض الاسعار".
 
 
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