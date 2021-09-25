خطر في طرابلس... مبنى معرض للسقوط!

تداول عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر مبنى في منطقة طرابلس، قرب ساحة النجمة، وهو آيل للسقوط في أية لحظة.

المواطنون ناشدوا المعنيين للاسراع باصلاح الوضع قبل وقوع الكارثة.