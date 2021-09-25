لبنان

علامه: أولوية الحكومة يجب أن تتركز على الاصلاح في قطاع الطاقة

Lebanon 24
25-09-2021 | 03:50
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 رأى النائب فادي علامه أن "كلمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كانت نتيجة تجربته في لبنان كونه على دراية بالتركيبة السياسية الصعبة، ومن الطبيعي ان تكون مشروطة بالإصلاحات"، معتبرا أن "أولوية الحكومة الحالية يجب ان تتركز على الإصلاح في قطاع الطاقة وتأهيل معامل الإنتاج بحيث سنصل الى صفر ساعة من التغذية الكهربائية".

وقال في حديث الى برنامج "أقلام تحاور" عبر "صوت كل لبنان"، أن "الدول متفاجئة من هدر 2.2 مليار دولار على قطاع الكهرباء وفي الوقت عينه هناك مطالبة بالمساعدة الدولية".

ورجح أن "تكون المفاوضات مع صندوق النقد الدولي طويلة"، لافتا الى ان "المشكلة الاساسية هي إعادة المفاوضات اللبنانية حول اليورو بوندز وتحديد المشاريع التي سيمولها صندوق النقد".

وأوضح أن "زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص من 60% الى 65% التي بتت في البيان الوزاري مرتبطة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبوضع ميزانية واضحة للواردات لتأمين التمويل المطلوب".

وقال علامة: "إن لبنان بحاجة لمساعدة الجميع ويجب ان ينفتح على الشرق كما الغرب لحشد أكبر دعم ممكن لمسيرة النهوض".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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