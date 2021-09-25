لبنان

تلاسن وتضارب... هذا ما حصل في سنترال المنية

Lebanon 24
25-09-2021 | 03:59
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع اشكال في سنترال المنية تطور الى تلاسن وتضارب على خلفية الوقوف بالصف اثناء دفع فاتورة الهاتف.
هذا، ويشكو عدد من المواطنين من سوء تنظيم العملية مما يتسبب بوقوع اشكالات كل يوم.
 
 
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