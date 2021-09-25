لبنان

أطلقوا النار على محطة محروقات في الكفاءات... وهذا ما جرى! (صورة)

Lebanon 24
25-09-2021 | 04:09
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أقدم مجهولون على اطلاق النار على محطة محروقات في منطقة الكفاءات، مما ادى اشتعال آلة لتعبئة الوقود.
 
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