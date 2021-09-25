لبنان

هل يُصبح سعر ربطة الخبز "فوق الخيال"؟

Lebanon 24
25-09-2021 | 04:35
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حمل نقيب أصحاب الأفران المستقيل علي ابراهيم مديرية النفط مسؤولية الأزمة التي تواجهها الأفران لجهة دعمها وذلك بسبب عدم اصدار كتاب من قبلها حتى الان وهي متروكة لمصيرها، مشيراً إلى أنه من "الممكن أن يصبح سعر ربطة الخبز فوق الخيال". 
ولفت ابراهيم في حديثٍ لـ"الجديد" إلى أنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات ولكن لن يتم رفع الدعم عن الطحين.
وأضاف: "سيتم زيادة سعر ربطة الخبز ألف ليرة لبنانية وهذه الزيادة للمطاحن وللمحروقات واذا تم الرفع كليا سيزيد سعر الربطة أكثر". 
وكشف أن "هناك عرقلة لعمل وزير الاقتصاد أمين سلام من قبل مديرية النفط".
وختم ابراهيم "ان شاء الله نحل المشكلة مع وزير الاقتصاد قبل حصول أزمة جديدة".

لبنان

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