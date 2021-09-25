سوسان ينعى المصري

نعى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الشيخ الدكتور فؤاد سعد المصري.



وقال في بيان: "بوفاة الشيخ الدكتور فؤاد سعد المصري، يغيب وجه من وجوه العلم والمعرفة والثقافة والتربية في مدينة صيدا. بذل جهده وقام بواجبه إماما ومدرسا وخطيبا ومعلما وناشطا في مجالات إنسانية وعلمية متعددة. بإسم دار الإفتاء والأوقاف الإسلامية في صيدا وكل الجمعيات الصيداوية، نتقدم بالتعازي من أهله وأخوانه ومحبيه واصدقائه، ونسأل الله أن يرحمه وأن يجعل مثواه الجنة".