وقع حادث سير على اوتوستراد شكا بإتجاه بيروت بعد نقطة النفق وذلك بين سيارة من نوع "مرسيدس" وأخرى من نوع "رابيد"، فيما لم يسقط جرحى.



وتشهد المحلة زحمة سير جراء الحادث.