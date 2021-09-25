لبنان

حادث سير على اوتوستراد شكا بإتجاه بيروت

Lebanon 24
25-09-2021 | 04:49
A-
A+
Doc-P-867770-637681675552573943.jpg
Doc-P-867770-637681675552573943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير على اوتوستراد شكا بإتجاه بيروت بعد نقطة النفق وذلك بين سيارة من نوع "مرسيدس" وأخرى من نوع "رابيد"، فيما لم يسقط جرحى. 

وتشهد المحلة زحمة سير جراء الحادث.
مواضيع ذات صلة
في شكا... جريح في حادث سير (صور)
lebanon 24
25/09/2021 18:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وقوع حادث سير مروع في شكا أدى الى سقوط جريح
lebanon 24
25/09/2021 18:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال تطور إلى إطلاق نار في الميناء...هذه التفاصيل
lebanon 24
25/09/2021 18:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الوطنية: جريحان بحادث سير على طريق الضنية طرابلس
lebanon 24
25/09/2021 18:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24

شكا

حادث سير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:45 | 2021-09-25
10:36 | 2021-09-25
10:35 | 2021-09-25
10:07 | 2021-09-25
09:58 | 2021-09-25
09:33 | 2021-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website