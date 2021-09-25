لبنان

السوق الموازية... "على عينك يا تاجر"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-09-2021 | 05:20
A-
A+
Doc-P-867774-637681694362238380.jpg
Doc-P-867774-637681694362238380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger



على رغم الاجراءات التي اتخذتها قوى الامن الداخلي، فإن سوق البنزين الموازية لا تزال قائمة، لا بل يمكن القول انها تتفاقم ووتتزايد في محافظة عكار.
ففي حين تشهد عكار اقفالا شبه تام لمختلف محطات الوقود، يتزايد عمل تجار "غالونات" البنزين ويزدهر.

فعلى طول الطريق الممتدة من طرابلس الى حلبا يمكن المواطن ان تشاهد "غالونات" البنزين المعروضة للبيع من دون حسيب ولا رقيب.

و في الاطار، يقول  أحد تجار "الغالونات" لموقعنا ان الـ 9 ليتر تباع بـ 175 الف ليرة والخصومات تكون وفقا للكمية التي يريد المواطن شراءها.

وعن تأمين "الغالونات"، يقول ان "العائلة كبيرة والاولاد كثر، وهم يتوزعون عبر دراجاتهم النارية على مختلف المحطات في طرابلس لتأمين كميات البنزين".

واللافت ايضا ان "غالونات" البنزين الموزعة على الطريق، مرفقة بالعدة الكاملة التي تسهل تفريغها من العبوات الى السيارة، كما بدا لافتا وجود بعض عبوات المياه الصغيرة التي تحولت الى عبوات بنزين تباع للذين لا يملكون المال الكافي.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:45 | 2021-09-25
10:36 | 2021-09-25
10:35 | 2021-09-25
10:07 | 2021-09-25
09:58 | 2021-09-25
09:33 | 2021-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website