السوق الموازية... "على عينك يا تاجر"

على رغم الاجراءات التي اتخذتها قوى الامن الداخلي، فإن سوق البنزين الموازية لا تزال قائمة، لا بل يمكن القول انها تتفاقم ووتتزايد في محافظة عكار.ففي حين تشهد عكار اقفالا شبه تام لمختلف محطات الوقود، يتزايد عمل تجار "غالونات" البنزين ويزدهر.فعلى طول الطريق الممتدة من طرابلس الى حلبا يمكن المواطن ان تشاهد "غالونات" البنزين المعروضة للبيع من دون حسيب ولا رقيب.و في الاطار، يقول أحد تجار "الغالونات" لموقعنا ان الـ 9 ليتر تباع بـ 175 الف ليرة والخصومات تكون وفقا للكمية التي يريد المواطن شراءها.وعن تأمين "الغالونات"، يقول ان "العائلة كبيرة والاولاد كثر، وهم يتوزعون عبر دراجاتهم النارية على مختلف المحطات في طرابلس لتأمين كميات البنزين".واللافت ايضا ان "غالونات" البنزين الموزعة على الطريق، مرفقة بالعدة الكاملة التي تسهل تفريغها من العبوات الى السيارة، كما بدا لافتا وجود بعض عبوات المياه الصغيرة التي تحولت الى عبوات بنزين تباع للذين لا يملكون المال الكافي.