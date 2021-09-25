لبنان

شرب البنزين أثناء سحبه من السيارة...فمات

Lebanon 24
25-09-2021 | 05:38
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أدخل شاب من التابعية السورية إلى مستشفى الخير في المنية جثة بعد أن شرب مادة البنزين أثناء سحبه من سيارته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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