توضيح من غادة عون يحتاج إلى توضيح

غرّدت القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر":

"ما قصدته في التويت بالامس ان قرار محكمة التمييز أعطاه منحة التخلص من كل الدعاوى المقامة بوجهه سندا لقانون النقد والتسليف وهو الأهم.لان المحكمة اعتبرت انه يجب اخذ الأذن منه.فقط للتوضيح.والجرائم المنصوص عنها في هذا القانون هي التي يمكن ان تكون أكثر انطباقا على أفعاله في حال ثبوتها".

وكانت قد غرّدت في الأمس قائلة:

"ايها الشعب اللبناني المسكين المغلوب على أمره.فيكن تعتبروا انو القضاء عنا مستقل ١٠٠%.. لانه أعطى رياض سلامة الملاحق في الخارج بدعاوى تتعلق باموال الشعب اللبناني التي تصرف بهاا... أعطاه منحة التخلص من كل الدعاوى حتى قبل ما تبلش اي دعوى بالأساس بحقه...ولو جاء ذلك على حسابكم.. .مبروك"