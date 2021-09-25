صهريج مازوت يصل إلى عكار وترحيب كبير من الأهالي

وصل صباح اليوم إلى محافظة عكار أحد الصهاريج التابعة لشركة الأمانة للمحروقات لتسليم مادة المازوت الإيراني لعدد من أفران المنطقة في بلدات الحيصا، التليل، شربيلا، وعكار العتيقة وسط ترحيب أصحاب هذه المؤسسات والأهالي.ويعتبر صهريج المازوت الذي حمل ١٨٥٠٠ لتر هو الأول الذي يدخل الى محافظة عكار.