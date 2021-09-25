لبنان

مبنى آيل للسقوط في طرابلس ووزير الداخلية يتحرك

Lebanon 24
25-09-2021 | 05:44
A-
A+
Doc-P-867783-637681707938346812.jpg
Doc-P-867783-637681707938346812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إثر التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر مبنى آيل للسقوط قرب ساحة النجمة في طرابلس، أجرى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالات بكل من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لاتخاذ اجراءات فورية حماية للقاطنين في المبنى، وتأمين سلامتهم.
وطلب مولوي إمداده بالدراسات والتقارير اللازمة حول وضع المبنى المذكور.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:45 | 2021-09-25
10:36 | 2021-09-25
10:35 | 2021-09-25
10:07 | 2021-09-25
09:58 | 2021-09-25
09:33 | 2021-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website