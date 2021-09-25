مبنى آيل للسقوط في طرابلس ووزير الداخلية يتحرك

إثر التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر مبنى آيل للسقوط قرب ساحة النجمة في طرابلس، أجرى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالات بكل من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لاتخاذ اجراءات فورية حماية للقاطنين في المبنى، وتأمين سلامتهم.وطلب مولوي إمداده بالدراسات والتقارير اللازمة حول وضع المبنى المذكور.