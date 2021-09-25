أمهات ضحايا انفجار التليل توجهن لمكان الانفجار وطالبن باستكمال التحقيقات

توجه عدد من أمهات ضحايا انفجار التليل الى مكان الانفجار في ذكرى مرور أربعين يومًا على حصوله، ومعهن أطفالهن يحملن صور الضحايا.



وقرأت الأمهات الفاتحة عن أرواح الضحايا، ووجهن رسالة الى جميع المعنيين بضرورة استكمال التحقيقات بجدية ومعاقبة كل من تثبت إدانته متورطًا او شريكًا في هذه الجريمة المروعة التي اودت بحياة 31 ضحية وإصابة العشرات ممن لم تشف حروقهم.