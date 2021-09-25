لبنان

مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لتدعم الدولة مطالبنا

Lebanon 24
25-09-2021 | 05:54
A-
A+
Doc-P-867789-637681713492144945.jpg
Doc-P-867789-637681713492144945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، اجتماعها الدوري عن بعد للبحث في آخر التطورات المتعلقة بخدمة الإيجار، وأصدر المجتمعون بيانا استنكروا فيه "تنصل الدولة بجميع مؤسساتها من مسؤولياتها في حمايتهم وحماية عائلاتهم"، سائلين "كيف يسمح القضاء لفئة من المستأجرين بالتهرب من العدالة، وبالتمنع عن إعطاء المالكين حقوقهم؟ وهل المطلوب أن يدخل المواطنون في نزاعات شخصية لتحصيل حقوقهم؟ لن نرضى بتاتا بأن يستمر هذا الوضع، وسننتزع حقوقنا المشروعة كما انتزعناها سابقا لأننا أصحاب حق ناصع".

ودعوا مجلس النواب إلى "التصويت على قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين"، سائلين "هل يجوز أن تتخطى فاتورة كهرباء المولدات المليون وخمسمئة ألف ليرة فيما إيجار بناء يبلغ 50 ألف ليرة شهريا؟".

ولفتوا الى أن "قضية الإيجارات هي جزء من الفساد المستشري في البلاد منذ عقود، وقد دخلت مرارا في بزارات المصالح الضيقة للنواب والوزراء والمسؤولين. وهي بحاجة إلى حل سريع أو ربما إلى تدخل خارجي لمعالجتها. أفلم يحن الوقت لتحرير الإيجارات القديمة بشكل نهائي ووقف هذه المهزلة".

وختموا: "لسنا مرغمين على دعم أحد، وما قدمناه لغاية الآن تعجز عنه الدولة بمؤسساتها المنهكة والتي يستشري فيها الفساد".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:45 | 2021-09-25
10:36 | 2021-09-25
10:35 | 2021-09-25
10:07 | 2021-09-25
09:58 | 2021-09-25
09:33 | 2021-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website