ما جديد قضية النيترات في بعلبك؟

في جديد قضية النيترات في بعلبك تم ترك غالب الصلح ابن سعدالله الصلح، خالد الحجيري، مهدي السحاب، محمود درويش وابراهيم الشمالي العاملين في مؤسسة الصلح.



وصرحت الوكيلة القانونية المحامية أماني الصلح عن غالب الصلح وخالد الحجيري: "لا بد للحقيقة ان تظهر ولنا ملء الثقة بشفافية القضاء وعمل الضابطة العدلية بجميع أجهزتها".