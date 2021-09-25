هذه المستشفى من دون خطوط هاتف وانترنت!

ناشد مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة وزير الاتصالات ورئيس هيئة أوجيرو بضرورة الإسراع بحل مشكلة العطل في سنترال التبانة لانقطاع كافة خطوط المستشفى والإنترنت مما يعيق حركة الاتصالات بالأطباء ومتابعة المرضى وينعكس سلبًا أيضًا على مركز التلقيح (كورونا).