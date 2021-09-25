العلاقات الثنائية مدار بحث بين ميقاتي ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كلفرلي صباح اليوم في مقر اقامته في لندن، في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى.

وقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وحاجات لبنان في هذه الاوقات الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.