لبنان

العلاقات الثنائية مدار بحث بين ميقاتي ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Lebanon 24
25-09-2021 | 06:43
A-
A+
Doc-P-867811-637681746553587871.jpg
Doc-P-867811-637681746553587871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدولة البريطاني  لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كلفرلي صباح اليوم في مقر اقامته في لندن، في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى.
وقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وحاجات لبنان في هذه الاوقات الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:45 | 2021-09-25
10:36 | 2021-09-25
10:35 | 2021-09-25
10:07 | 2021-09-25
09:58 | 2021-09-25
09:33 | 2021-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website