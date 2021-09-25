لبنان

جنبلاط أبرق إلى السيسي معزيًا بالطنطاوي

Lebanon 24
25-09-2021 | 06:49
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أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معزيًا بوزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي. وجاء في نص البرقية: "بلغنا بأسف نبأ وفاة وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي، الذي أمضى حياته في خدمة بلاده في العمل العسكري وفي الميادين الوطنية، وسجل في مسيرته محطات جليلة من التفاني والنضال والخدمة العامة والحرص على سيادة مصر واستقرارها وأمن شعبها.
خالص التعازي لكم وللشعب المصري الشقيق، راجين من الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يمن على مصر وشعبها بوافر الازدهار".
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