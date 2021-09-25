الأبيض: لقاءات ورغبات بالتعاون لحل معضلة الدواء

غرد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض عبر حسابه على "تويتر": "لقاءات مكثفة جرت هذا الأسبوع مع الأطراف المتعددين لمعضلة الدواء، لإيجاد حلول عاجلة للنقص الحاد. الجميع يظهر رغبة بالتعاون وجدية في نقاش المخارج المطلوبة وهذا جيد. بالتوازي، يبدأ الأسبوع المقبل البحث في مشاكل الاستشفاء مع الأطراف المعنيين. لنأمل أن نشهد تجاوبا مماثلا".وغرد في تغريدة ثانية: "المنظمات والجهات الدولية أبدت كامل الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب. أدوية السرطان والأمراض المستعصية لمرضى وزارة الصحة، لقاحات، أدوية أمراض مزمنة لمراكز الرعاية الأولية، فيول للمستشفيات الحكومية، هذا جزء مما هو آت. هذا لن يحل المشكلة جذريا، لكنه يخفف، بانتظار إيجاد الحلول".