لبنان

إشكال في سنترال المنية...ماذا حصل؟

Lebanon 24
25-09-2021 | 06:54
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 وقع إشكال في سنترال المنية بين مواطنين تطور إلى تلاسن وتضارب على خلفية الوقوف بالصف أثناء دفع فاتورة الهاتف.

وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، في ظل شكاوى عدد من المواطنين من سوء تنظيم العملية مما يتسبب بوقوع إشكالات يوميًا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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سنترال المنية

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