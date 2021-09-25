إشكال في سنترال المنية...ماذا حصل؟

وقع إشكال في سنترال المنية بين مواطنين تطور إلى تلاسن وتضارب على خلفية الوقوف بالصف أثناء دفع فاتورة الهاتف.



وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، في ظل شكاوى عدد من المواطنين من سوء تنظيم العملية مما يتسبب بوقوع إشكالات يوميًا.