هاشم: الاتصالات الخارجية لرئيس الحكومة خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، أن "بدء رئيس الحكومة اتصالاته الخارجية لاعادة بناء الثقة مع الخارج خطوة ضرورية ويبقى الاهم ثقة اللبنانيين بدولتهم من خلال اتخاذ القرارات والإجراءات التي تعالج الازمات الحياتية والمعيشية والتي تقض مضاجع اللبنانيين".وقال في تصريح من منزله في شبعا: "مع اشتداد الازمات المعيشية والاجتماعية أصبح لزاما على الحكومة أن تتحول الى خلية نحل وتكثف اجتماعاتها بعد تفاقم الازمات لتطال كل القضايا، ولأننا أصبحنا على أبواب فصل الشتاء ومع فقدان وغلاء مادة المازوت، فإن الحكومة مطالبة بمساعدة ابناء المناطق الجبلية المرتفعة كما كانت تتعاطى الحكومات السابقة في مثل هذه الظروف بتأمينها مادة المازوت لهذه المناطق بأسعار مخفضة. وهذا واجب الحكومة كراعية لمواطنيها قبل أن تتحول ما تبقى من مساحة خضراء الى أرض جرداء، إذا ما تفلتت الأمور وامتدت الأيدي عند الحاجة إلى الأحراج لتأمين متطلبات التدفئة".