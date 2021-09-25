صفحة بيضاء في الـ " L'orient Le Jour"... ماذا تعني؟ (صورة)

في العدد الجديد لها، خصصت صحيفة " L'orient Le Jour" صفحتها الأخيرة للحديث عن انجازات رئيس الجمهورية ميشال عون، وبدا لافتا ان هذه الصفحة اتت خالية الا من العنوان الذي جاء كالتالي:



"5 سنوات من الرئاسة: اللائحة المهمة للاصلاحات المنجزة خلال عهد ميشال عون".