لبنان

في عكار...احترق محل الـ"وان دولار"

Lebanon 24
25-09-2021 | 08:17
A-
A+
Doc-P-867847-637681800883676731.jpg
Doc-P-867847-637681800883676731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق في محل وان دولار لصاحبه نضال الموري عند مفرق كوشا في عكار مما تسبب بأضرار مادية من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 وعلم أن سبب الحريق هو بسبب ماس كهربائي. وقد سارع عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي إلى المكان وعملوا على إخماد الحريق قبل امتداده الى كل أرجاء المحل
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:45 | 2021-09-25
10:36 | 2021-09-25
10:35 | 2021-09-25
10:07 | 2021-09-25
09:58 | 2021-09-25
09:33 | 2021-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website