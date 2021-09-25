في عكار...احترق محل الـ"وان دولار"

اندلع حريق في محل وان دولار لصاحبه نضال الموري عند مفرق كوشا في عكار مما تسبب بأضرار مادية من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلم أن سبب الحريق هو بسبب ماس كهربائي. وقد سارع عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي إلى المكان وعملوا على إخماد الحريق قبل امتداده الى كل أرجاء المحل