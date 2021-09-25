إشكال تطور إلى إطلاق نار في الميناء...هذه التفاصيل

سجل إشكال بين طرفين في مدينة الميناء بالقرب من المقابر الفرنسية تطور إلى تضارب وتبادل لإطلاق النار من مسدسات حربية من دون سقوط إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ولدى مغادرة أحد الطرفين المكان أطلقت عيارات نارية بالقرب من مستديرة الشراع من داخل سيارة فرت إلى جهة مجهولة.وأفادت المعلومات أن الإشكال ناتج عن سحب بنزين من إحدى السيارات.