ما جديد كورونا في مستشفى الحريري؟

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 14 حالة حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.وجاء في التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 246- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1349- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 14- حالات وفاة: 1وأشار التقرير الى أن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182".