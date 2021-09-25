لبنان

على طريق الضنية طرابلس تحطمت السيارة...هل من وفيات؟

Lebanon 24
25-09-2021 | 08:50
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أصيب شخصان بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث سير وقع عند مفرق بلدة علما على الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بطرابلس، وقد جرى نقلهما بواسطة سيارة خاصة إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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