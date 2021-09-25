على طريق الضنية طرابلس تحطمت السيارة...هل من وفيات؟

أصيب شخصان بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث سير وقع عند مفرق بلدة علما على الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بطرابلس، وقد جرى نقلهما بواسطة سيارة خاصة إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا.