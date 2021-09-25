قرار لمحافظ الشمال بإخلاء مبنى مهدد بالسقوط في طرابلس

وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قرارًا طلب فيه من رئيس بلدية طرابلس رياض يمق إخلاء مبنى مهدد بالسقوط.وجاء في نص القرار: "بناء على الفقرة 13 من المادة 74 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم 77/118 وتعديلاته. وبالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، وبعد انتشار معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود بناء متصدع ومهدد بالسقوط (العنوان بناية عز الدين - شارع عز الدين - ساحة النجمة). وحرصا منا على السلامة العامة وسلامة السكان القاطنين في المبنى المذكور. وبناء على توجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات. يطلب اليكم اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة القصوى لاخلاء المبنى من قاطنيه، تأمين مستلزمات الايواء لسكان المبنى المذكور،تكليف الفرق الهندسية في البلدية، إجراء المسح اللازم تمهيدا لهدم البناء المتداعي أو إصلاحه على نفقة أصحابه وفقا لاحكام قانون البناء".كما ارسل نهرا كتابا آخر الى منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي طلب فيه التنسيق مع بلدية طرابلس والمؤازرة اللازمة بالسرعة الممكنة لاخلاء المبنى المهدد بالسقوط من قاطنيه.