3 جرحى في حادثي سير في جعيتا وداريا كسروان

وقع حادث تصادم بين سيارة رباعية الدفع نوع هيونداي وسيارة مرسيدس على طريق عام جعيتا كسروان أدى إلى إصابة شخص بجروح، وتم نقله بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج.

كما أدى انحراف فان لنقل الخبز إلى اصطدامه بحائط إلى جانب الطريق العام في داريا كسروان الى إصابة شخصين من التابعية السورية كانا بداخله بجروح مختلفة، وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني التي إستعملت آلات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب الجريحين ونقلتهما إلى مستشفى سان جورج في عجلتون.