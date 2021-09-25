أمن الدولة في صور جال في المحطات لتنظيم عملية التعبئة

نظم مكتب مديرية أمن الدولة في صور، دوريات على محطات الوقود وواكب عملية تعبئة البنزين بعد أن شهدت بعضها عدة إشكالات. وتمكنت العناصر الامنية من ضبط الامور وإعادة الهدوء وتنظيم عملية التعبئة بالدور، وجالت الدوريات في المحطات للتأكد من سير عملها منعا للاحتكار ومحاربة السوق السوداء. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيب المواطنين.