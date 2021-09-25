لبنان

أرقام كورونا مستمرة في التراجع... كم سجلت؟

Lebanon 24
25-09-2021 | 10:07
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 580 اصابة جديدة بفيروس كورونا ترافقت مع 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
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