المطران العمار زار مقام الشيخ حلاوي في الباروك

زار راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار ظهر اليوم، مقام المرحوم الشيخ أبو حسن عارف حلاوي في الباروك. وكان في استقباله سائس المقام الشيخ ابو نعيم محمد حلاوي، ومشايخ من البلدة، ووكيل داخلية الشوف في "الحزب التقدمي الاشتراكي" الدكتور عمر غنام، ممثلا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، ومعتمد منطقة العرقوب سهيل ابو صالح، ورئيس مؤسسة الشيخ ابو حسن عارف حلاوي الشيخ حسان حلاوي، ورئيس بلدية الباروك - الفريديس ايلي نخلة، والمختار الشيخ يوسف حلاوي، وفاعليات من البلدة والمنطقة. ورافق العمار، النائب العام الخورأسقف مارون كيوان، والخوري رالف شمعون، والخوري إيلي كيوان.والقى العمار كلمة روحية عامة، نوه فيها ب"مسيرة الراحل، والارث الروحي الكبير الذي تركه الشيخ حلاوي بما في ذلك بصمات الخير والتقوى، الى جانب مواقفه التي كانت تدعو دائما الى الخير العام في هذه المنطقة من الجبل، التي تنادي بالسلام والمحبة والاخوة والتعايش على كافة المستويات".بدوره رحب حلاوي بالعمار والوفد المرافق، مشيرا الى "الدور الذي لعبه الراحل على مستوى وحدة الكلمة ولم الشمل في الجبل ولبنان، وكان مقصدا ومرجعا لجميع ابناء المنطقة دون تمييز، علاوة عن كونه مرجعية روحية كبيرة ونادرة"، منوها أيضا ب"الدور الذي يلعبه المطران العمار من اجل الحفاظ على المنطقة وصون وحدتها وعيشها المشترك".من جهته تحدث نخله عن "أهمية زيارة المطران العمار في اطار الانشطة التي يقوم بها لتعزيز وترسيخ المحبة والسلام والتعايش في الشوف، والى المقام الجامع لكل عائلات المجتمع في المنطقة وخارجها، والبلدة التي تمثل هذا التعايش خير تمثيل".