أصيبوا بضيق تنفس أثناء مشاركتهم بمسيرة لضريح القديس شربل...وهذا ما حصل لاحقًا

نقل عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل المواكبة للمسيرة الايمانية من جبيل إلى ضريح القديس شربل في عنايا، إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل مواطنة في العقد الرابع من العمر من المشاركات في المسيرة سقطت أرضًا على الطريق وحالتها مستقرة، كما أسعفوا 11 مواطنًا أصيبوا بضيق تنفس وارتفاع في ضغط الدم.