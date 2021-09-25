احذروا طريق الكارنتينا بهذه التواريخ

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارين تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدائين والعداءات الذين يرغبون المشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة /42/ كلم وذلك خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.لذلك تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:- إقفال طريق الكرنتينا قرب غاليري فانليان - Vanlian على الطريق البحرية، وصولا إلى آيشتي - Aïshti، اعتبارا من الساعة 17,30 ولغاية الساعة 8,30 صباحا، وتحويل السير على الأوتوستراد باتجاه جونية، وذلك بالتواريخ: 26/9/20213 و3-10-17-24/10/2021.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور".