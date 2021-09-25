لبنان

بلدية تتعرض للسرقة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-09-2021 | 11:29
A-
A+
Doc-P-867886-637681915606158784.jpg
Doc-P-867886-637681915606158784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم مجهولون بواسطة الكسر والخلع على سرقة اغراض من مبنى بلدية النفيسة في عكار ومن كنيسة البلدة وفروا الى جهة مجهولة.
وعلى الفور، حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.
مواضيع ذات صلة
بسبب سرقة...7 بلدات عكارية محرومة من الكهرباء
lebanon 24
26/09/2021 03:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار سرقة صهريج مازوت... مرعب: لن نبقى مكتوفي الايدي
lebanon 24
26/09/2021 03:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة مفروشات من داخل فيلا في عكار
lebanon 24
26/09/2021 03:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمات للجيش في سن الفيل والدكوانة وعكار.. توقيف عصابة خطف وسرقة سيارات
lebanon 24
26/09/2021 03:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

سرقة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2021-09-25
20:03 | 2021-09-25
18:00 | 2021-09-25
17:30 | 2021-09-25
16:55 | 2021-09-25
16:46 | 2021-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website