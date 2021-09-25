بلدية تتعرض للسرقة.. اليكم التفاصيل

اقدم مجهولون بواسطة الكسر والخلع على سرقة اغراض من مبنى بلدية النفيسة في عكار ومن كنيسة البلدة وفروا الى جهة مجهولة.

وعلى الفور، حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.