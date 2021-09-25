لبنان

في الضنية.. سرقوا المطعم وفروا الى جهة مجهولة

Lebanon 24
25-09-2021 | 11:51
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اقدم مجهولون على سرقة مطعم  الشاليمار في منطقة سير الضنية حيث تعدت قيمة المسروقات ال ٢٠٠٠$ أميركي حيث سرقوا المولد الكهربائي والتلفاز. 
وناشد صاحب المطعم القوى الامنية بالتحرك فورا .
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سرقة

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