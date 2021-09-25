في الضنية.. سرقوا المطعم وفروا الى جهة مجهولة

اقدم مجهولون على سرقة مطعم الشاليمار في منطقة سير الضنية حيث تعدت قيمة المسروقات ال ٢٠٠٠$ أميركي حيث سرقوا المولد الكهربائي والتلفاز.

وناشد صاحب المطعم القوى الامنية بالتحرك فورا .