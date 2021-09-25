لبنان

خبرٌ سار بشأن أزمة البنزين.. إليكم آخر المعطيات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-09-2021 | 12:12
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قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ "الانفراجة بشأن البنزين ستظهر أكثر خلال الأسبوع المقبل"، موضحة أنّ "الطوابير تراجعت بشكل كبير خصوصاً بعدما فتحت أغلب المحطات أبوابها".
وقالت المصادر عينها أنه "اعتباراً من يوم الاثنين ستبدأ محطات اضافية بفتح أبوابها بعدما تسلمت كميات من البنزين مؤخراً"، مشيرة إلى أنّ "الشركات المستوردة للنفط بات لديها القدرة على الاستيراد بشكل أكبر وأسرع طالما جرى تحرير سعر البنزين تبعاً لسعر صرف الدولار". 
وذكرت المصادر أنه "من الضروري أن يتم وضع سقفٍ لسعر البنزين بالليرة اللبنانية خصوصاً أن الدولار قد يشهدُ صعوداً إضافياً، الأمر الذي يعني أن المواطن سيدفع سعر الصفيحة أكثر من السعر الحالي".

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