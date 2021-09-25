اعتذار من كريدية الى أهالي باب التبانة.. هذا ما جرى

لفت مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية عبر حسابه على موقع تويتر الى انه وحتى الساعة لم نتمكن من اتمام عملية اصلاح مولدات الطاقة الموجودة في منطقة باب التبانة. ما زالت الفرق الفنية تعمل جاهدة لاصلاح مجموعات التوليد و سيستمر العمل حتى اعادة الخدمة للمشتركين. اتقدم بالاعتذار الشديد من اهلي في التبانة.