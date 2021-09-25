20 ساعة حصة هذه المناطق بالكهرباء.. تعرفوا عليها

مع إعلان مؤسسة "كهرباء لبنان" دخول البلاد في المحظور بسبب تراجع القدرة الانتاجيّة إلى 500 ميغاواط في الوقت الحالي، وفي ظل المعاناة التي تعيشها مجمل المناطق اللبنانية مع التقنين الكهربائي، فإن هناك مناطق تتغذى بـ20 ساعة يومياً حتى وسط الأزمة الكبرى، وهي: جزين ومناطقها - قرى إقليم الخروب الجنوبي (المغيرية - جون وغيرها)، ومناطق أخرى عديدة في المحيط. كذلك، فإن مناطق البقاع الغربي أيضاً تتغذى بعدد عالٍ من الساعات.



وفي هذا السياق، تقول مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إن "هذه المناطق تأخذ الكهرباء من المعامل الكهرمائية في القرعون وبسري"، مشيرة إلى أن "إنتاج هذه المعامل هو أفضل بكثير من المعامل الحرارية مثل الجية والذوق".



ولفتت المصادر إلى أنّ "المؤسسة كانت جدية بكلامها بشأن خطر انقطاع الكهرباء عن كامل الأراضي اللبنانية في أواخر شهر أيلول ما لم يتم الاستحصال على الفيول اللازم لتوليد الطاقة"، وقالت: "هناك خطر بأن يحصل انقطاع عام وشامل ويسمى blackout، ما يعني أن الشبكة تنفصل تماماً وبالتالي ستنقطع الكهرباء بشكل كامل".