سنترال التبانة "خارج الخدمة"... ومتابعة من وزير الاتصالات

أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم البيان الاتي:"يتابع وزير الاتصالات جوني القرم مشكلة العطل في سنترال التبانة والذي ادى الى انقطاع كل خطوط مستشفى طرابلس الحكومي والانترنت، مما اعاق حركة الإتصالات بالاطباء ومتابعة المرضى وانعكس سلبا على مركز التلقيح.وأجرى الوزير القرم بهذا الشأن، سلسلة اتصالات مع شركتي "ألفا" و"تاتش" لتأمين مولد كهربائي يعيد حركة الاتصالات الى المستشفى المذكور".