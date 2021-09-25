لبنان

خبرٌ من "أوجيرو".. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
25-09-2021 | 13:14
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أعلنت هيئة "أوجيرو" في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إصلاح العطل الذي طرأ في سنترال البحصاص.
 
وكانت الهيئة أعلنت، أمس الجمعة، أنّ عطلاً كهربائياً ضرب سنترالي البحصاص و التبانة في طرابلس بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف الخدمة ضمن المنطقتين المذكورتين.
 
أما في ما خصّ التبانة، فقد لفت مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية في تغريدة له عبر "تويتر"، مساء اليوم، إلى أنّه "حتى الساعة، لم تتمكن الهيئة من إتمام عملية اصلاح مولدات الطاقة الموجودة في منطقة باب التبانة، وقال: "ما زالت الفرق الفنية تعمل جاهدة لاصلاح مجموعات التوليد و سيستمر العمل حتى اعادة الخدمة للمشتركين. اتقدم بالاعتذار الشديد من اهلي في التبانة".
 
 

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