لبنان

ما جديد ملف مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي؟

Lebanon 24
25-09-2021 | 15:20
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ذكرت قناة الـ "LBCI" أن "اللجنة التي ستتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ستضم الوزارات التالية: وزارة الاقتصاد، المالية، الشؤون الإجتماعية، الطاقة، نائب رئيس مجلس الوزراء، مصرف لبنان، فضلاً عن مجموعة من الخبراء والاختصاصيين".

وأشارت المعلومات إلى أنّ "اللجنة ستبدأ المفاوضات من جديد بعد الاطلاع على النقطة التي تم التوقف عندها في حكومة الرئيس السابق حسان دياب".
 
ووفقاً لقناة الـ"LBCI"، فإنّ اللجنة سيتمّ تشكيلها في جلسة لمجلس الوزراء ستنعقدُ يوم الأربعاء القادم في القصر الجمهوري. 
 
 
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