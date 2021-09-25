المقداد: العقوبات على سوريا أدت الى فرض سياسات غير إنسانية تأثر بها لبنان

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إنّ العقوبات الأميركية التي تواجهها دمشق أدت الى فرض سياسات غير إنسانية تأثر بها لبنان بشكل أساسي.



وفي تصريح له، اليوم السبت، قال المقداد: "قانون قيصر يخدم إسرائيل ويخدم محاصرة بلدان سعت وتسعى للحفاظ على سيادتها".