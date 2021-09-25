لبنان

المقداد: العقوبات على سوريا أدت الى فرض سياسات غير إنسانية تأثر بها لبنان

Lebanon 24
25-09-2021 | 15:40
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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إنّ العقوبات الأميركية التي تواجهها دمشق أدت الى فرض سياسات غير إنسانية تأثر بها لبنان بشكل أساسي.

وفي تصريح له، اليوم السبت، قال المقداد: "قانون قيصر يخدم إسرائيل ويخدم محاصرة بلدان سعت وتسعى للحفاظ على سيادتها". 

وأشارت المقداد إلى أنه "يأمل في أن تعود الإدارة الأميركية وأن يعود الكونغرس لممارسة العقلانية والواقعية والرشد"، معتبراً أنه "لو لم تكن واشنطن مرغمة على نقل طاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا لما فعلت ذلك".
 

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